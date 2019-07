Rabiot-Juve: fatti mandare dalla mamma… e da Buffon. Presentato il nuovo acquisto bianconero sponsorizzato da Gigi

Alla fine Adrien Rabiot è arrivato alla Juventus. Il centrocampista 24enne ex PSG, rincorso da almeno un paio di stagioni, si è vestito per la prima volta di bianconero. Avrà il numero 25, lo stesso indossato sotto la Tour, ed è il secondo rinforzo a parametro zero del calciomercato bianconero. «Ha la forza fisica di Pogba, è un autentico armadio, la personalità nel gioco di Vidal e potenzialmente il dinamismo e la capacità di inserimento di Marchisio», così lo dipingeva qualche settimana fa Gigi Buffon. L’ex capitano di Madama, come sottolineato dallo stesso Rabiot nella conferenza stampa di presentazione, ha avuto un ruolo chiave per l’approdo di Adrien in bianconero.

I consigli di Gigi sono stati ascoltati quasi quanto quelli di Veronique, vulcanica e spigolosa mamma-agente del ragazzo che però si commuove come una bambina quando vede il figlio circondato dall’affetto dei suoi nuovi tifosi. Lei non manca nemmeno durante i primi scatti ufficiali: «Per chi sono queste foto, Fabio?», è l’immediata domanda rivolta a Paratici chiamato a dare le prime spiegazioni della stagione, non le ultime a sensazione. Ma per prendere Rabiot, autentico pallino del dirigente piacentino, bisognava accettare sin da subito l’idea del pacchetto completo.