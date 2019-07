Rabiot Juve, qualità a centrocampo. I top 5 gol del francese – VIDEO

Rabiot day in casa Juve. Il francese arriva a Torino dopo 240 presenze e 25 gol in carriera. Gustiamoci i migliori 5 da lui realizzati

È stato il Rabiot day in casa Juve. Il francese ha trascorso gran parte della giornata al J Medical, luogo in cui ha effettuato tutte le consuete visite mediche. Si attende, adesso, solamente l’annuncio ufficiale, per certificare il suo approdo in bianconero. Arrivato a parametro zero è chiamato a dare qualità al centrocampo del neo allenatore Maurizio Sarri.

Cosa che ha già fatto nella sua avventura al Paris Saint Germain, club in cui ha disputato 240 partite in totale in sei stagioni (considerando anche i gettoni accumulati durante il prestito col Tolosa). Il classe ’95 ha realizzato 25 gol complessivi in carriera, alcuni dei quali di pregevolissima fattura, tra tiri da fuori area e scambi veloci coi compagni.