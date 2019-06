Radu: «Al Genoa sto benissimo, un altro anno lì mi farà bene»

Ionut Radu, portiere del Genoa, parla dal ritiro della Nazionale della Romania con la quale disputa l’Europeo Under 21

Radu è uno dei giocatori che più si è messo in mostra in questo campionato. Giovane, sicuro tra i pali e con ampi margini di crescita, il portiere romeno ha conquistato la fiducia dei tifosi. Dal ritiro della Nazionale, con la quale disputa l’Europeo Under 21, il rossoblù ha parlato così a La Gazzetta dello Sport.

EUROPEO – «La nostra forza è il gruppo. Siamo una squadra molto unita, compatta, che sta bene insieme. Non siamo favoriti ma guai a sottovalutarci. La mentalità è la nostra forza».

ITALIA – «L’Italia è forte, ha grande qualità e gioca in casa. E ha un giocatore che trovo assolutamente straordinario: Federico Chiesa».

GENOA – «Io sto benissimo al Genoa. Penso che un altro anno in rossoblù mi faccia bene perché ho la possibilità di lavorare con un preparatore bravo come Alessio Scarpi che mi ha aiutato a crescere sotto tutti gli aspetti. L’Italia ha la scuola di portieri migliori al mondo».