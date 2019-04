Radu e il derby: «Decisivo per la salvezza»

Ionut Radu, portiere del Genoa, ha parlato in vista del derby contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara

Il portiere del Genoa Ionut Radu ha parlato a Sky Sport in vista del derby contro la Sampdoria. L’estremo difensore ha lanciato la sfida ai doriani, parlando della stracittadina genovese, molto attesa in città. Il portiere classe ’97 arrivato dall’Inter sta vivendo un’ottima stagione, dopo aver strappato la maglia da titolare a Marchetti, e ora non vuole più fermarsi.

Queste le parole dell’estremo difensore del Genoa: «Il derby dell’andata è stata una delle partite più belle che ho giocato nella mia carriera, sembrava di essere a teatro. Sicuramente la salvezza passerà dal derby, penso che la gara con la Samp sarà decisiva per la salvezza. Pandev è un grande vantaggio per noi, nonostante l’età è fortissimo. Pressione? Sono più concentrato e motivato, non la soffro. Audero? Sarà una bella sfida a distanza tra noi due».