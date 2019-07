Radu, parla l’agente: «Tornerai a lottare per la tua Lazio»

Stefan Radu giocherà ancora alla Lazio: le parole dell’agente del giocatore Marco Materazzi sono chiare

Il futuro di Stefano Radu sarà ancora alla Lazio. A dichiararlo è stato il procuratore del giocatore, Marco Materazzi, che sul suo profilo Instagram ha scritto un messaggio per il difensore.

«Negli ultimi mesi della scorsa stagione hai provato più volte a stringere i denti, ma in alcuni casi non sei riuscito. Il dolore superava la tua grande voglia di indossare la maglia n. 26. Presto tornerai a disposizione di mister Inzaghi, tornerai a lottare per la tua causa, la tua ragione di vita professionale: la Lazio» ha scritto l’agente.