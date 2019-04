Rapporti ultras-ndrangheta: riesumata la salma di Raffaello Bucci

Caso Bucci: riesumata la salma. Rapporti ultras-ndrangheta: presto ulteriori novità sulla vicenda. Le ultimissime

Si riapre il caso Raffaello Bucci? La Procura di Cuneo indaga sulla vicenda dell’ex ultras della Juventus, divenuto dirigente del club bianconero (curava i rapporti tra il tifo e la società), deceduto nel luglio del 2016 dopo essersi buttato dal viadotto di Fossano e dopo un interrogatorio della Procura di Torino che cercava informazioni sul rapporto ultras-ndrangheta nella curva bianconera.

Come riferito dall’Ansa, su richiesta della compagna Gabriella e come disposto dalla Procura, la salma di Raffello Bucci è stata riesumata in queste ore, presso la Camera mortuaria del cimitero di Torino, per una autopsia sul corpo. La Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Presto potrebbero esserci nuove rivelazioni su questa triste vicenda.