Raiola condannato per diffamazione per le frasi contro Sacchi

Mino Raiola condannato per diffamazione aggravata a causa delle sue frasi contro Arrigo Sacchi. Le ultimissime

Grana giudiziaria per Mino Raiola. Secondo quanto riferito dal Resto del Carlino, il noto procuratore è stato condannato dal Tribunale di Ravenna per diffamazione aggravata nei confronti di Arrigo Sacchi.

Le frasi di Radiola contro Sacchi nascono all’indomani di Italia-Polonia del 7 settembre del 2018. Sacchi aveva parlato di Balotelli, Raiola quattro giorni dopo si era espresso su Sacchi («E’ fuso, fa pena»). Il gip di Ravenna ha ritenuto diffamatoria con l’aggravante dell’uso del mezzo, internet. Per Raiola tre mesi di reclusione convertiti in una multa da 6.750 euro con sospensione e non menzione nel certificato penale.