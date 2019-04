Ivan Rakitic si allontana dall’Inter. Il Barcellona tratta il rinnovo, sulla spinta di Valverde, il tecnico dei blaugrana

Il Barcellona tratta il rinnovo con Ivan Rakitic. Il centrocampista croato è uno degli oebittivi di calciomercato dell’Inter per la prossima stagione ma la sensazione, secondo La Gazzetta dello Sport, è che i nerazzurri dovranno guardare altrove. «Voglio rimanere qui. Spero che il presidente, l’allenatore e la gente pensino la stessa cosa – le parole del giocatore – Potrebbe venire il momento di dire che Ivan resterà qui tre o quattro o cinque anni con un rinnovo o dire che finiamo qui. Nel calcio tutto può succedere».

Ivan Rakitic ha lasciato una porta aperta ma il tecnico Valverde sta provando a chiuderla. Il tecnico ha grande stima del campione croato, che ha sempre dichiarato imprescindibile la presenza di Rakitic nel suo Barcellona. Nel futuro di Ivan giocherà un ruolo importante anche la moglie, che vuole restare in Catalogna. Ad oggi, tutte le parti convergono in una sola direzione: la permanenza di Ivan a Barcellona. Presto potrebbero iniziare le trattative per il rinnovo,