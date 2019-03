Barcellona intenzionato a vendere Ivan Rakitic per finanziare il mercato, ma il prezzo stabilito non è basso. Inter in missione anche per Malcom: i catalani rifutano il prestito

L’obiettivo numero uno per l’estate dell’Inter resta, almeno per il momento, Ivan Rakitic: il centrocampista del Barcellona, ancora in trattative per il rinnovo di contratto, vive ad oggi una situazione particolare. Da una parte infatti c’è il suo allenatore, Ernesto Valverde, convinto nel volerlo trattenere, dall’altra invece la società, intenzionata a cederlo per fare cassa e finanziare così gli acquisti di Frenkie de Jong dall’Ajax (già ufficiale il suo arrivo la prossima stagione per 70 milioni di euro) e Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain (in scadenza di contratto, ma le commissioni da pagare si dice siano parecchio alte) proprio a centrocampo. I catalani avrebbero così già fissato un prezzo minimo di partenza per Rakitic: 50 milioni di euro, come riportato stamane da Tuttosport.

Una cifra che evidentemente, per ora, l’Inter non è detto possa permettersi di spendere per un solo giocatore, anche al netto delle eventuali cessioni (come quella di Mauro Icardi) e della probabile qualificazione alla prossima Champions League. Dopo il viaggio di qualche giorno fa di Piero Ausilio in Spagna, si attende ora una risposta da parte nerazzurra sia per quanto riguarda il centrocampista croato, sia per quel che riguarda l’altro obiettivo Malcom. Per il brasiliano però l’Inter sembrerebbe avere le idee molto più chiare: al momento l’offerta è quella di prestito oneroso con diritto di riscatto, il Barcellona però non pare incline ad accettarla.