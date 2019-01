Ramsey-Juventus: venerdì a Londra attesa la firma col club bianconero. Per cederlo subito, l’Arsenal chiede 20 milioni

Ramsey-Juventus, per l’ufficialità dell’accordo è questione di giorni. Come riporta in apertura l’edizione odierna di Tuttosport, venerdì prossimo, a Londra, ci sarà la firma del contratto che legherà il centrocampista gallese al club bianconero. L’arrivo del giocatore alla Juve è previsto per la prossima estate, così che pare difficile un suo approdo anticipato in Italia; Ramsey è in scadenza con l’Arsenal nel prossimo giugno e per cederlo subito il club londinese ha avanzato una richiesta di 20 milioni.