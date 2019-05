Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa prima della trasferta con il Genoa

Parla Claudio Ranieri. L’allenatore della Roma è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Genoa di domenica prossima: «Mi aspetto una sfida difficile. Il Genoa ha 6 punti di vantaggio dalla terzultima ma ha vinto contro Atalanta, Lazio e Juventus, per questo dovremo essere concentrati. Dzeko? Spero stia bene e che si possa allenare regolarmente oggi e domani. Zaniolo? E’ un generoso e non è che al primo anno possa avere sempre quella facilità di corsa. La sua forza interiore e il suo fisico lo aiutano molto, è a disposizione. Pastore? Ho bisogno di tutti i giocatori, al 100%. Tutti devono pensare alla Roma e non al proprio ego perché tutti saranno importantissimi».

Prosegue Ranieri: «Schick? Condivido le dichiarazioni del suo agente perché per me è un giocatore molto forte. Scommetto su questo ragazzo. C’è chi matura subito, chi ha bisogno di più tempo, ma è un ragazzo valido. Pellegrini? Si sta formando, è giovane, ha qualità di inserimento notevoli. E’ una mezz’ala e più gioca e più acquista esperienza anche in altri ruoli. Biscotto in Lazio-Atalanta? Io sono leale, lo sono sempre stato. Ritorno al 4-3-3? Logico io possa pensare sempre a un 4-3-3. È una squadra costruita per questo. Però anche col trequartista dietro la punta, vediamo». Ranieri conclude la conferenza con un in bocca al lupo a Casillas, colpito da un infarto il 1° maggio, ora fuori pericolo.