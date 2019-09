Ranieri: «Milan? Spero che Giampaolo possa dimostrare il suo valore»

Per ora Giampaolo è stato confermato dalla società, Ranieri dice la sua sulle voci che lo vorrebbero come sostituto

Dopo la sonora sconfitta di ieri a San Siro il Milan riflette su quello che sarà il duo futuro e soprattutto si interroga su quale sarà quello del tecnico Giampaolo. Per ora l’allenatore sembra avere la fiducia della società ma alcuni rumors vorrebbero sulla panchina rossonera Claudio Ranieri. Proprio Ranieri ha detto la sua sulla questione come riporta la Gazzetta dello Sport.

«La panchina del Milan? Vorrei che Giampaolo potesse continuare facendo vedere tutte le sue qualità, è un tecnico in gamba che stimo tantissimo, spero trovi le soluzioni idonee per il Milan. Non è una situazione facile perché ci sono molti giovani e i giovani vanno guidati, mi auguro che possa trovare la via giusta. Nel momento in cui firmi vai in una nuova società pieno di entusiasmo e poi trovi difficoltà da cui devi venir fuori, ed è quello che auguro a Giampaolo».