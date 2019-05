Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, alla vigilia del match con la Juventus. Le sue parole

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juve. Il tecnico ha anche annunciato il suo addio ai giallorossi a fine stagione: «A Genova abbiamo perso una bella chance. Ci sono 3 partite a disposizione per arrivare in Champions e l’obbiettivo è di non aver rammarico, non dobbiamo lasciare nulla di intentato. Tifosi scontenti? Forse avevano altre aspettative. Tutti vogliono vincere ma vince solo una, quindi complimenti alla Juve che deve essere un punto di riferimento. Dzeko? Lo vedo un giocatore molto forte, determinato che si allena sempre bene. Ci sta un anno dove non riesce a far gol».

Ranieri si è detto sorpreso delle 4 inglesi in finale di Champions ed Europa League e ha poi parlato della sfida con la Juve: «De Rossi? Potrebbe giocare, con lui Zaniolo potrebbe tornare a fare la mezz’ala ma ho due giorni a disposizione per scegliere la formazione. Zaniolo? È logico che al primo anno in Serie A possa avere tutte le partite al 100%, però negli ultimi allenamenti lo sto vedendo rinfrancato, voglioso e questo per me è importante. Under? Vede la porta come pochi, deve migliorare nel rientro in difesa nel 4-2-3-1 perché senza la sua copertura il terzino soffre. Futuro? Sono venuto qui a Roma perché Roma mi ha chiamato ed essendo tifoso della Roma sono venuto con tutta la mia volontà. Finito questo, finisce il mio lavoro».