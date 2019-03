Le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni

Parole importanti da parte di Claudio Ranieri. L’allenatore della Roma ha parlato a due giorni dalla sfida contro il Napoli e ha detto la sua sui temi più importanti a tinte giallorosse: «Chi era stanco ha fatto massaggi e cure, per cui li rivedrò oggi in campo. Ora, dopo una comunicazione forte, mi aspetto una risposta forte. Io voglio vedere una risposta di carattere e personalità. Ancelotti? E’ un grande allenatore, è sempre un piacere ritrovarlo. Olsen? E’ un portiere che mi piaceva già prima di venire a Roma e ha la mia fiducia. De Rossi e Kolarov? Sarebbe una grande gioia averli entrambi a disposizione. Non tutti sono al 100%, dobbiamo valutare perché preferisco non avere un giocatore per una partita ma non rischiare di perderlo per più partite».

Prosegue Ranieri parlando anche della lite Dzeko–El Shaarawy: «E’ una lite normale che avviene in ogni famiglia ma è tutto a posto. Roma in Champions? La Roma ha tutte le potenzialità per arrivare in Champions. Se mi sono chiesto chi me l’ha fatto fare? No, mai. Sapevo di essere in una situazione eccezionale, spero di vedere presto i frutti del lavoro. I tifosi? Il rapporto con i tifosi è tutto, lo è sempre stato e lo sarà sempre, loro ci sono sempre stati e vogliono che tu dia tutto in campo. Manolas? Ancora non è in gruppo, vedremo oggi. Tra Fazio e Marcano, sono bravi entrambi per fare il compagno di Manolas. Perché la conferenza due giorni prima? All’estero mi sono abituato così, mi aiuta a concentrarmi meglio sulla partita».