Ranieri commenta la schiacciante vittoria dei suoi contro il Cagliari. L’allenatore ex Leicester si è detto felice della prestazione di Pastore e del collettivo

La Roma scatta in zona Champions e il merito è probabilmente soprattutto del suo allenatore. Claudio Ranieri, sicuramente felice della prestazione dei suoi, ha commentato il secco 3-0 della sua Roma contro il Cagliari.

Ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il rilancio di Pastore e l’ottima prestazione corale della squadra: «Perchè ho messo Pastore? Vedendolo in allenamento. I giocatori parlano lì, come si impegnano, come lavorano. Lui mi aveva fatto pensare a schierarlo titolare già la scorsa settimane e oggi ho deciso di farlo. Prestazione collettiva ottima. Prestazione migliore da quando sono qui? Sicuramente, abbiamo fatto due gol molto presto e i ragazzi si sono rasserenati. Le qualità che abbiamo ce le hanno poche squadre. Oggi non sono stati egoisti per tutti i 90 minuti, si sono aiutati. La Roma ha ritrovato disciplina e si comincia a divertire…

Concordo con quello che hai detto. A Milano con l’Inter avevamo lasciato troppi cross a loro e prima o poi il gol poteva arrivare. Avevo fatto vedere ai ragazzi che il Cagliari è bravissimo ad allargare. Era importante farli crossare il meno possibile e le nostre ali si sono sobbarcate un grande lavoro di ripiego».

Inoltre Ranieri parla anche del suo futuro e del possibile arrivo di Conte: «Se voglio Conte dopo di me? Sì, lo vorrei! Ma non ho avuto contatti. Sono l’ultimo che lo può sapere (ride, ndr). Sarei felicissimo se venisse Antonio»