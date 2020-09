Ranking FIFA, l’Italia guadagna una posizione e sale al 12esimo posto. Un buon segnale in vista delle qualificazioni mondiali

Il ranking FIFA porta una buonissima notizia per l’Italia. Gli azzurri, infatti, hanno scalato una posizione portandosi in dodicesima piazza. Una novità fondamentale per il sorteggio delle qualificazioni mondiali, visto che le prime dieci squadre europee verranno estratte come teste di serie. In questo momento gli azzurri sono in settima piazza per quanto riguarda le squadre europee.

1) Belgio 1773 punti (-)

2) Francia 1744 punti (-)

3) Brasile 1712 punti (-)

4) Inghilterra 1664 punti (-)

5) Portogallo 1653 punti (+2)

6) Uruguay 1645 punti (-1)

7) Spagna 1642 punti (+1)

8) Croazia 1628 punti (-2)

9) Argentina 1623 punti (-)

10) Colombia 1622 punti (-)

11) Messico 1621 punti (-)

12) ITALIA 1612 punti (+1)

13) Paesi Bassi 1603 punti (+1)

14) Germania 1602 punti (+1)

15) Svizzera 1600 punti (-3)

* Il prossimo Ranking FIFA sarà pubblicato il 22 ottobre.