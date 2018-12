Il Milan cerca rinforzi in attacco. Svanito il sogno Ibrahimovic, spuntano Quagliarella, Origi e Rashford: le ultimissime

Leonardo ha annunciato nuovi rinforzi per il Milan di Rino Gattuso. Concluso l’accordo per Lucas Paquetà, i rossoneri hanno chiuso le porte a un ritorno di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese è uomo di parola e ha dato priorità ai Los Angeles Galaxy e le sue richieste verranno accontentate. I rossoneri quindi hanno deciso di virare sull’esperto FabioQuagliarella della Sampdoria, in gol da 5 giornate consecutive e autore di un’altra ottima stagione dopo il 2017-18 in cui ha battuto ogni suo record personale, ma nel mirino ci sono anche Origi del Liverpool e Rashford del Manchester United.

Quaglia va in scadenza contrattuale il 30 giugno del 2019 e non ha ancora rinnovato con i blucerchiati. Ferrero vorrebbe prolungare per un altro anno, ma l’attaccante ne vorrebbe almeno due. Secondo La Gazzetta dello Sport l’affare è possibile già a gennaio, molto dipenderà dalla volontà dell’attaccante che, dopo Napoli e Juventus, a 35 anni, potrebbe tentare l’avventura in una grande squadra. Piace anche Rashford, classe ’97 dello United con un contratto in scadenza nel 2020, e Origi, classe ’95 del Liverpool poco utilizzato da Klopp e desideroso di tentare una nuova avventura.