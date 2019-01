La prima pagina di Tuttosport pone il focus sul razzismo, ancora una volta protagonista sui campi italiani. Lazio e Bologna colpevoli

Non si placa il problema del razzismo sui campi italiani. Nonostante lo scalpore creatosi dopo i cori razzisti rivolti a Koulibaly in Inter-Napoli, sono bastate tre gare di Coppa Italia per far tornare il tema al centro delle notizie. Sulla prima pagina di Tuttosport si pone l’attenzione su Moise Kean, vittima di cori durante la gara vinta dalla Juventus contro il Bologna. «Kean zittisce gli idioti, un gol ai buu», titola il quotidiano torinese. Ma non è stato l’unico episodio della giornata, con i cori antisemiti e razzisti intonati dai tifosi della Lazio in occasione della gara contro il Novara, poi minimizzati dalla dirigenza biancoceleste. Un problema che continua a essere centrale, con l’Inter che sconterà proprio oggi la prima delle due gare a porte chiuse conseguente alla decisione del giudice sportivo.