Real Madrid, Bale ha deciso il suo futuro: i dettagli

Gareth Bale ha preso una decisione sul suo futuro. Il gallese, in rotta con la dirigenza e con Zidane, rimarrà al Real

Decisione a sorpresa da parte di Gareth Bale. L’attaccante gallese ha avuto un incontro con la dirigenza del Real Madrid nei giorni scorsi e ha comunicato le sue intenzioni per il futuro: il giocatore non vuole lasciare il Bernabeu.

Il gallese ha giocato poco con Zidane ma secondo As tra i motivi della decisione di Bale di restare a Madrid la difficoltà di trovare un altro club disposto a pagare l’ingaggio da 17 milioni di euro, inoltre la sua famiglia si trova bene in Spagna e non vuole cambiare. Una grana per Zizou?