Real Madrid, crac Asensio. Si riaprono gli scenari di mercato?

Real Madrid, il grave infortunio di Asensio rivoluziona il mercato Blancos. Adesso i partenti non appaiono più così vicini ai saluti

Il lungo infortunio accorso a Marco Asensio è una tegola non indifferente in casa Real Madrid. Quello che sembrava un pacchetto offensivo totalmente designato adesso è destinato ad essere nuovamente modificato. Non ne sarà felice Zinedine Zidane, che aveva ampiamente fatto capire su quali giocatori puntasse per la nuova stagione.

Tra questi non rientrava sicuramente Gareth Bale, così come Ceballos e Mariano Diaz. Tutti e tre sono da settimane sul piede di partenza, ma lo stop forzato del loro compagno potrebbe cambiare le carte in tavola. Difficile che, nonostante il gol in amichevole, il gallese possa ormai risanare il suo rapporto con tutti e restare. Situazione che al contrario può profilarsi per gli altri due. Chi vivrà vedrà.