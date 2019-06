Real Madrid, dal 2009 al 2019. Quando l’estate porta rivoluzioni

Nel 2009 il Real Madrid spendeva 260 milioni nel mercato estivo e arrivava Ronaldo. A giugno di quest’anno ha già frantumato quel record

C’era una volta il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, Kakà, Xabi Alonso, Albiol e Benzema. È passato un decennio da quando i Blancos ufficializzarono questi colpi in una sola sessione di mercato. Era il 2009 e i milioni spesi furono 258 circa. Più o meno una cinquantina in meno di quanto non abbia tirato fuori dal portafoglio, oggi, Florentino Perez.

A oggi, esattamente 10 anni dopo quella sessione da record, i milioni spesi sono già 303. Il presidente ha il forte desiderio di regalare a Zidane una squadra che possa immediatamente tornare a lottare per la Liga e, sopratutto, per la Champions League. Hazard ha oggi dato il suo primo bacio alla maglia dei Galacticos, davanti alla bellezza di 50.000 tifosi, tutti giunti al Berbabeu per salutarlo. Un po’ come fu per Ronaldo nel 2009. D’altronde, 10 anni, sono passati velocemente.