Real Madrid, e due. Dopo Jovic c’è Hazard: i Galacticos stanno tornando

Hazard è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid. Il belga segue Jovic: è giù un mercato stellare quello dei Blancos

Ormai è un dato di fatto, il Real Madrid ha decisamente fretta di tornare a essere la squadra stellare che ha dominato l‘Europa. A pochi giorni dall’ufficialità del colpo Jovic (uno dei talenti più promettenti dell’intero panorama calcistico mondiale), ecco la firma di quello che probabilmente è il colpo dell’estate: Eden Hazard. La notizia era nell’aria da tempo, sopratutto da quando lo stesso belga aveva annunciato la separazione col Chelsea dopo la finale di Baku.

Contratto quinquennale, quindi fino al 2024. La cifra non è ancora resa pubblica, ma le voci fanno intendere che si aggiri intorno ai 100 milioni. L’acquisto di Hazard non fa che confermare quello che Perez aveva garantito: una quantità immensa di fondi da investire. Perché il Real Madrid, senza lottare per campionato e Champions League, non ci può proprio stare. E Zidane, con questa rosa che sta venendo sù, chissà che può combinare.