Real Madrid, il futuro in porta è roseo. Brilla la stellina di Lunin

Andrii Lunin, fresco campione del mondo con l’Ucraina, farà ritorno al Real Madrid dopo il prestito. Il classe ’99 è pronto per i Blancos?

Il Real Madrid sta facendo follie sul mercato in questo inizio di stagione. Mirati e acquistati dei profili giovani ma sulla carta già pronti, come Hazard, Jovic e Militao. L’anno scorso gli investimenti Blancos avevano puntato a un altro tipo di strategia, prediligendo i freschi talentini in giro per l’Europa. Andrii Lunin, classe 1999, è ovviamente tra questi.

In rosa dalla scorsa estate, ha maturato dell’esperienze in prestito al Leganes. A giugno farà rientro a Madrid, poi si valuterà il suo futuro. Forte del Mondiale appena vinto con l’Ucraina, potrebbe essere già pronto per fare il vice di Courtois. E chissà, magari un giorno scalzarlo. Ha qualità immense che aspettano solo di emergere definitivamente, il Real intanto se l’è assicurato. La porta avrà un degno guardiano per tanti anni a venire.