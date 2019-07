Real Madrid, la difficile estate di Zidane. Tra infermeria e verdetti in campo

Real Madrid, i 300 milioni spesi sul mercato non aiutano ancora Zidane. Il tecnico a lavoro per ribaltare questo avvio shock

L’estate era iniziata nel migliore dei modi per Zidane e il suo Real Madrid. Pronti via sono stati spesi sul mercato più di 300 milioni di euro per accaparrarsi talenti del calibro di Jovic, Hazard, Militao e Mendy. Anche l’iniziare la nuova annata col francese in panchina si pensava potesse essere un fattore decisivo.

Invece, entrate a parte, tutto è finora un disastro. Perché le entrate sono state “oscurate” dai problemi interni. Sopratutto quelli con Gareth Bale, al centro di molte voci polemiche. Il campo, al contempo, non dà i responsi sperati. L’amichevole persa 7-3 con l’Atletico è sicuramente più grave di quanto si possa immaginare. Il tecnico, adesso, ha poco tempo per far tornare tutti a bordo. Serve tornare Galacticos.