Real Madrid, niente Italia per Kroos: ufficiale il rinnovo

Rinnovo del contratto per Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid ha prolungato il rapporto con gli spagnoli

Un altro anno di contratto e nuovo ingaggio per Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid, accostato a Inter e Juve, non andrà via dalla Spagna. E’ ufficiale il rinnovo fino al 2023.

Questo il comunicato ufficiale: «Il Real Madrid e Toni Kroos hanno trovato l’accordo per il prolungamento del contratto del giocatore fino al giugno del 2023. L’annuncio verrà dato nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì alle ore 13 al Santiago Bernabeu».