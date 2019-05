Real Madrid, Sergio Ramos giura fedeltà: «Chiudo la carriera qui» – VIDEO

Il Real Madrid e Sergio Ramos sembravano destinati a separarsi. A far chiarezza ci ha pensato il difensore: «Chiudo la carriera qui»

Salutato Cristiano Ronaldo un anno fa, il Real Madrid ha seriamente rischiato di perdere un’altra bandiera. O meglio, la sua bandiera per eccellenza. Dalla Spagna, nelle ultime settimane, sono rimbalzate tantissime voci riguardo un possibile addio di Sergio Ramos. Idea scaturita da un presunto litigio con Florentino Perez all’indomani dell’eliminazione in Champions League.

Sarà la Juve, sarà il Liverpool. Subito un’infinità di indiscrezioni riguardo i club pronti ad accogliere lo spagnolo. Poi, la verità dello stesso calciatore in conferenza stampa: «Si è speculato molto sul mio futuro. Non ci sono mai stati tensioni di nessun genere». Il capitano dei Blancos non ha fatto altro che giurare fedeltà alla sua squadra del cuore: «Sono madrinista e voglio chiudere la carriera qui».