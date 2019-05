Real Madrid in pressing su Mendy: trattative già in corso

Anche il Real Madrid ha messo gli occhi su Ferland Mendy: il club spagnolo ha già iniziato le trattative per il terzino

Dalla Spagna non hanno dubbi: il Real Madrid ha messo nel mirino Ferland Mendy. Come spiega As, il club spagnolo è in forte pressing per il terzino sinistro e avrebbe già iniziato le trattative per portarlo a Madrid.

Il francese sarebbe stato chiesto alla dirigenza dallo stesso Zidane. Il suo cartellino si aggira intorno ai 50 milioni e gli spagnoli sarebbe disposti a pagare la cifra richiesta dal Lione. Bruciata dunque la concorrenza della Juventus, che come confermato dall’agente aveva messo in lista il 23enne.