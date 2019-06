Real Madrid, svelata la nuova maglia per la stagione 2019/2020 – VIDEO

Il Real Madrid svela la nuovo maglia, che utilizzerà nella stagione 2019/2020. La presentazione della maglia ai tifosi arriva tramite un video postato sull’account Twitter dei Blancos.

Nessuna sorpresa per gli affezionati tifosi: maglia con il classico bianco e strisce dorate. Nel video compaiono tanti calciatori del Real Madrid. Spiccano su tutti Isco, Bale, Modric, Benzema e Keylor Navas, obiettivo del Psg.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.

👕 https://t.co/I6nlBSIYzf#HalaMadrid | #DareToCreate pic.twitter.com/ZsKfPmx6rV

— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 7, 2019