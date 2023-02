Real Madrid, Tchouameni: «Il mio viaggio a Parigi è stato un errore, sono giovane»

Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale per Club

PAROLE – «Sapevo che il Real Madrid è una grande squadra, il miglior club e quindi la pressione è alle stelle. Il mio viaggio a Parigi (per assistere a una partita di NBA, ndr)? È stato un errore, sono giovane. La prossima volta non lo farò. Come ho detto, il Real Madrid è il miglior club e le aspettative in ogni partita devono servire a farmi migliorare».