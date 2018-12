Real Madrid-Valencia: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Real Madrid-Valencia, 14ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo l’importante vittoria in ChampionsLeague contro la Roma allo stadio Olimpico, per il RealMadrid di Solari è il momento di provare a rilanciarsi anche in Liga. Qui infatti la situazione è piuttosto preoccupante con le merengues addirittura al sestoposto con già sei punti di ritardo rispetto al Siviglia capolista. Sarà dunque fondamentale ritornare a fare punti già questa sera contro il Valencia, che sarà sicuramente desideroso di rivalsa dopo la delusione dell’eliminazione dalla ChampionsLeague.

Real Madrid-Valencia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Real Madrid-Valencia: formazioni ufficiali

Ecco le scelte dei due allenatori. La più grande sorpresa riguarda la fascia sinistra, dove non ci sarà Marcelo, ma il giovane Reguilòn. Trova spazio anche Dani Ceballos, al posto di Kroos, mentre è confermato Marcos Llorente in mezzo al campo insieme a Modric. Davanti invece sempre il solito tridente Bale–Benzema–LucasVazquez. Garcia Toral invece non riserva sorprese confermando il 4-4-2 con Mina e Rodrigo a guidare l’attacco.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilon; Llorente, Modric, Ceballos; Bale, Benzema, Asensio.

VALENCIA ( 4-4-2): Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; C. Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.

Real Madrid-Valencia: probabili formazioni e pre-partita

Qualche cambio per Solari rispetto alla gara in Champions di qualche giorno fa. A centrocampo infatti dovrebbe esserci DaniCeballos al posto di Llorente, mentre in attacco sarà Asensio a completare il tridente con Benzema e Bale in luogo di Lucas Vazquez. La retroguardia invece è sempre la stessa, formata da Courtois tra i pali, Varane e Ramos centrali e Carvajal e Marcelo sulle fasce. In casa Valencia invece Toral risponde schierando un 4-4-2 molto compatto, che si affida alla velocità si SnatiMina e Rodrgio per fare male in contropiede. Centrocampo invece col giusto mix di muscoli e qualità data da Coquelin e Paerjo in mezzo e da Soler e Guedes sulle fasce. Difesa a quattro invece composta da Wass, Garay, Paulista e Gaya, davanti a Neto.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos; Bale, Benzema, Asensio.

VALENCIA ( 4-4-2): Neto; Wass, Garay, Gabriel Paulista, Gayá; C. Soler, Parejo, Coquelin, Guedes; Rodrigo, Santi Mina.

Real Madrid-Valencia: i precedenti del match

Real che non sta vivendo un bel momento in campionato, ma che ha l’occasione di rifarsi contro un Valencia che nei passati cinque precedenti ha battuto ben tre volte, pareggiandone uno e perdendone un altro. L’ultima sfida è terminata addirittura 1-4 per gli allora ragazzi di Zidane, in virtù delle reti di Marcelo, Kroos e della doppietta di CristianoRonaldo.

Real Madrid-Valencia Streaming: dove vederla in tv

Real Madrid-Valencia sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.