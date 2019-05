Real Madrid vicinissimo a Eriksen: ci sarebbe già un accordo verbale tra il centrocampista e i Blancos. Il Tottenham chiede 150 milioni

Il Real Madrid è pronto a risalire, dopo una stagione difficile. L’idea di Florentino Perez è quella di rifondare gran parte della squadra, e certamente non baderà a spese. Nel mirino dei Blancos, da tempo ormai, è finito Christian Eriksen. Il centrocampista del Tottenham avrebbe dato il suo assenso per un trasferimento a Madrid.

Gli inglesi però non fanno sconti. Per portare il danese al Santiago Bernabeu serviranno almeno 150 milioni di euro, più un ingaggio importante. Secondo As la trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo, con la Juve e l’Inter pronte a inserirsi al minimo accenno di rottura.