Real Madrid, Zidane: «Domani voglio vedere lo stesso spirito del Clasico»

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Le sue parole.

MATCH – «Conosciamo la nostra situazione e sappiamo che gara dobbiamo fare. Dobbiamo cercare di portare anche in Champions League quanto visto nel weekend. Il ‘Gladbach è una squadra tosta ma noi dobbiamo guardare solo e soltanto a ciò che sappiamo fare. E questo varrà per ogni altra gara. Non dobbiamo pensare a quanto fatto in passato, come la vittoria nel Clasico, ma puntare sempre a vincere la prossima partita. Della gara contro il Barcellona dobbiamo portarci dietro solo l’atteggiamento e la prestazione».

HAZARD – «Se sta con noi è perché sta bene. E questa è una buona notizia per tutto il Real. Siamo felici di averlo a disposizione. Domani vedremo come lo utilizzeremo. L’importante è che sia tornato a disposizione»