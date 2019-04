La Juventus a un passo dallo Scudetto 2018/2019, ma restano ancora un po’ di record bianconeri da battere entro maggio: Massimiliano Allegri ha nel mirino Antonio Conte

Battendo ieri il Milan, la Juventus si appresta a superare altri record di una stagione che potrebbe davvero riscrivere ancora una volta la storia del nostro campionato e non solo. Nessuna squadra in Europa era infatti prima d’ora mai riuscita a vincere otto campionati di fila: l’anno scorso i bianconeri, mettendo insieme il settimo, erano riusciti soltanto ad eguagliare il Lione di qualche anno fa, ora però il traguardo è praticamente scontato.

Da qui alle prossime giornate poi ci sarà spazio per ulteriori primati: vincendo sei delle prossime sette partite e pareggiando l’altra, per esempio, la Juve potrebbe battere sé stessa e il record di punti stagionale stabilito in Serie A del 2013/2014 arrivando a ben 103 punti: la formazione all’epoca allenata da Antonio Conte ne fece 102, ma Massimiliano Allegri adesso ha la possibilità di andare perfino oltre. Non solo: proprio la Juve del tecnico leccese vinse 33 partite su 38 di campionato (e non perse mai), ma la squadra di oggi è già a 27 vittorie e vincendo tutte le partite che le mancano, potrebbe ancora arrivare a 34 mettendo in archivio un altro record.

Infine, qualora il Napoli stasera dovesse perdere in casa col Genoa, come vi avevamo anticipato, renderebbe la Juve campione d’Italia con sette giornate di anticipo e perfino prima delle più rosee previsioni: si tratterebbe, nemmeno a dirlo, di un altro primato per il nostro campionato. Attualmente sono l’Inter 2006/2007 ed il Torino 1955/1956 le squadre ad aver vinto il titolo prima di tutte (5 giornate di anticipo), quindi seppure i bianconeri non dovessero diventare campioni d’Italia stasera, ma la prossima giornata (battendo la Spal), sarebbero comunque nel record.