Reina, futuro alla Juve? Il portiere ha deciso cosa farà

Pepe Reina non avrebbe intenzione di lasciare il Milan per approdare alla Juve, come dicevano indiscrezioni delle ultime settimane

Nelle ultime settimane si era diffusa la voce di un possibile approdo di Reina alla Juve. Il portiere sembrava disposto a lasciare il Milan per arrivare in bianconero e fare da secondo a Szczesny.

Come riporta As, non sarebbero vere le voci che volevano lo spagnolo a Torino. Il portiere non avrebbe infatti intenzione di andar via dal club rossonero, dove il prossimo anno potrebbe essere titolare, soprattutto se dovesse partire Donnarumma, per fare il secondo.