Rennes-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Rennes-Lazio, i capitolini cercano l’impresa nell’ultimo turno del Gruppo E di Europa League: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Terza nel Gruppo E con 6 punti, la Lazio di Simone Inzaghi si gioca le flebili possibilità di qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League nell’ultimo turno della fase a gironi, che la vedrà opposta in trasferta ai francesi del Rennes, guidati in panchina da Julien Stéphan, ultimi nel raggruppamento. All’Aquila non basta la vittoria per qualificarsi, ma serve un contemporaneo successo del Celtic, primo e certo del passaggio del turno, sul Cluj, attualmente secondo. In questa ipotesi infatti i biancocelesti acciufferebbero la seconda posizione e sopravanzerebbero i rumeni per maggior numero di gol segnati in trasferta negli scontri diretti. Rennes-Lazio: la partita si giocherà giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 18.55 nello scenario del Roazhon Park di Rennes.

Stéphan dovrebbe affidarsi al 4-4-2. Davanti giocherà l’ex rossonero Niang in coppia con Hunou. A metà campo Tait e Del Castillo sulle due fasce, con il baby gioiello Camavinga e Siliki interni. Inzaghi risponderà con il classico 3-5-2. Davanti dovrebbe trovar posto Immobile in coppia con Caicedo, a centrocampo spazio a Cataldi in regia, a Parolo come mezzala destra e a Jony sulla fascia sinistra al posto di Lulic. Fra i pali ci sarà il dodicesimo Proto, mentre in difesa dentro Bastos e Vavro accanto ad Acerbi.

La sfida di Europa League Rennes-Lazio sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La partita Rennes-Lazio andrà inoltre in onda in chiaro su TV8, visibile sul canale 8 del digitale terrestre e 121 del satellite. Tifosi e appassionati potranno seguirla in chiaro anche in diretta streaming sul sito web ufficiale dell’emittente. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Rennes-Lazio, info e dove vederla

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 12 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Stadio: Roazhon Park (Roma)

Dove vederla in tv: TV8, SKY SPORT UNO (canale 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e SKY SPORT (canale 253 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Arbitro: Srdan Jovanovic (Serbia)



Probabili formazioni

RENNES (4-4-2): Mendy; Traorè, Da Silva, Morel, Maouassa; Tait, Camavinga, Siliki, Del Castillo; Niang, Hunou. All. Stephan

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. All. S. Inzaghi

