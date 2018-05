Rinnovi Juventus, Barzagli e Chiellini sono pronti a prolungare il contratto. Lichtsteiner invece si accasa in Premier League

La Juventus blinda Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini e saluta definitivamente Stephan Lichtsteiner. Lo svizzero ha terminato la sua avventura in bianconero durata sette anni e ha già un accordo con un’altra squadra. Si tratta dell’Arsenal, andrà ai Gunners e firmerà per una stagione in Premier League. Finora non hanno ancora firmato Barzagli e Chiellini, ma ci sarà spazio anche per loro. Niente apprensione per i tifosi della Juve, i due baluardi della difesa non andranno via, come accaduto con lo svizzero o con Gigi Buffon.

Chiellini firmerà fino al 2020, Barzagli invece fino al 2019. Entrambi sono in scadenza tra un mese esatto e la Juventus li terrà tutti e due. Non era in discussione il rinnovo, anche se la mancata ufficialità aveva fatto serpeggiare il dubbio. Barzagli giocherà ancora un anno e poi forse dirà addio al calcio, almeno a grandi livelli. La sua ultima stagione sarà da senatore più che da calciatore, nonostante la sua esperienza in campo ancora si faccia valere. Per Chiellini invece ancora due annate e poi lo aspetta una scrivania da dirigente alla Juve. Le firme dovrebbero arrivare nelle prossime ore.