Rinnovo Icardi: primi contatti Inter-Wanda Nara, ma è giallo social – FOTO

Previsti in giornata i primi contatti fra l’Inter e Wanda Nara per fissare la data per discutere del rinnovo di Icardi, ma è giallo social.

In vista della ripresa del campionato di Serie A che vedrà i nerazzurri impegnati in casa contro il Sassuolo, in casa Inter continua a tener banco la questione del rinnovo di contatto con il capitano Mauro Icardi. Secondo quanto riporta oggi “Il Corriere dello Sport”, in giornata la società milanese dovrebbe avviare i contatti con la moglie e agente del giocatore Wanda Nara dopo il freddo fra le parti delle ultime settimane in seguito alle richieste economiche elevate avanzate dalla procuratrice argentina.

La volontà sarebbe comunque quella di arrivare a un’intesa, pur essendo chiaro che se i nerazzurri puntano a risparmiare qualcosa a livello di ingaggio (non superiore ai 7,5 milioni), il centravanti argentino e chi lo assiste cercano un accordo il più remunerativo possibile dal punto di vista economico (fra gli 8 e i 9 milioni). A turbare le speranze dei tifosi nerazzurri, che sperano nel raggiungimento di un accordo fra le parti il prima possibile, ci pensa però l’ultimo post sibillino di Wanda Nara su Instagram.

La showgirl argentina, dopo la giornata romana con suo marito per registrare la puntata di “C’è posta per te”, ha postato una foto che la ritrae su una pista di un aereoporto e ha commentato in spagnolo: «Mientras esperas lo que nunca llegará, aparece lo que menos te esperabas», ovvero «Mentre aspetti quello che mai arriverà, ecco che appare ciò che meno ti aspettavi». A cosa ha voluto riferirsi? Difficile dirlo, ma viste le frecciatine social fra le parti dell’ultimo periodo, i tifosi nerazzurri sono ormai sensibili a ogni segnale dato dalla procuratrice.