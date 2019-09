Rinnovo Mazzarri, il tecnico chiaro: «Basta una stretta di mano»

Rinnovo Mazzarri, il tecnico non lascia dubbi a riguardo: «Con me basta una stretta di mano, a quel punto è come aver già firmato»

La settimana corrente è iniziata con le parole al miele di Urbano Cairo su Walter Mazzarri: «Credo sia il momento per il rinnovo del suo contratto». Come potrebbe essere altrimenti, viene da pensare, dopo il lavoro portato avanti dal tecnico da quando è in carica, ovvero dal gennaio 2018. Ha preso un Torino in difficoltà e l’ha portato, mese dopo mese, a lottare per palcoscenici europei. Pensare al prolungamento del rapporto verrebbe quasi naturale.

L’attuale accordo è in scadenza nel 2020, per cui i discorsi devono iniziare a partire. La volontà di presidente e allenatore è chiara: proseguire insieme. Mazzarri ha pochi dubbi e neanche troppa fretta. Ammette in conferenza che prolungare il rapporto è quasi una convenzionalità: «I contratti sono una formalità, ce l’ho e intanto devo pensare al Lecce e poi alle prossime gare. Quando vorrà sedersi il presidente lo faremo, basta trovare il tempo perché lavoriamo tantissimo. Con me basta una stretta di mano e un’occhiata, a quel punto è come avere già firmato». Più chiaro di così.