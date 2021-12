Rinvio Supercoppa Italiana, Juve e Inter in pressing: la situazione

Rinvio Supercoppa Italiana: Inter e Juve spingono per posticipare il match attualmente in programma il 12 gennaio a San Siro

Inter e Juventus spingono per il rinvio della finale di Supercoppa, con la Lega Serie A che per il momento attraverso una nota ufficiale ha confermato la data del 12 gennaio.

In Lega attendono una richiesta scritta, prima di ratificarla eventualmente nel prossimo Consiglio come scrive Tuttosport. Le due squadre non vogliono rinunciare ai mancati incassi da botteghino vista la riduzione – causa pandemia sanitaria – al 50% della capienza e anche gli sponsor spingerebbero per uno slittamento. Non sarebbe comunque facile trovare una data disponibile visti gli impegni di Inter e Juve, con il primo slot utile al momento che sarebbe quello del 18 maggio.