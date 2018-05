Ripescaggi Serie C 2018-19, il punto sulla situazione. Arriveranno squadre dalla Serie D o squadre riserve? Come funziona il regolamento? Proviamo a fare chiarezza

A breve finirà la stagione, ma è già tempo di pensare alla Serie C 2018-19. Al campionato prenderanno parte sessanta squadre, di queste ben 56 dovranno confermare la loro iscrizione mentre 4 posti saranno assegnati coi ripescaggi. Meglio specificare: per ora sono solo 4 i ripescaggi, se qualcuno degli aventi diritto dovesse rinunciare allora il numero salirebbe. Fino a qui tutto bene, se non fosse che Costacurta e soci hanno ufficializzato la nascita delle seconde squadre delle società iscritte alla Serie A. Diamo quindi uno sguardo ai criteri secondo cui saranno ripescate le squadre:

Squadre “B” delle formazioni della Serie A 2018-19. Squadre retrocesse dalla Serie C 2017-18 con maggior coefficiente. Squadre che hanno vinto i playoff di Serie D 2017-18 con maggior coefficiente.

Il coefficiente si calcola in base a diversi parametri: i risultati sportivi, la storia del club, l’impianto a disposizione e la stabilità economica. Non bastano questi paletti per iscriversi, perché serve un versamento. Chi non fa un fideiussione da 300mila euro può dire addio all’iscrizione.

Ripescaggi Serie C: le squadre coinvolte

Per quanto concerne le seconde squadre, per ora nessuna ha palesato l’intenzione di crearne una. Le grandi potrebbero essere interessate: Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli su tutte, ma ancora non si sanno le reali volontà delle società. Si sono giocati da poco invece i playout della Serie C 2017-18: Gavorrano, Santarcangelo e Fondi sono retrocesse assieme al Prato, oltre a Modena e Akragas che hanno avuto problemi finanziari. Questi invece i coefficienti delle squadre che hanno vinto i playoff di Serie D:

Cavese 2,23 Como 2,13 Matelica 2,08 Albalonga 2,05 Arziganochiampo 1,97 Imolese 1,86 Pergolettese 1,86 Ponsacco 1,82 Igea Virtus 1,76

Per il momento, dunque, sono favorite la Cavese e il Como per il ripescaggio dalla D. Rimane da capire quali squadre “B” saranno scelte e si terrà conto dei seguenti tre criteri: giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane dalla Under 21 alla Under 15 (valore 40%); classifica finale dell’ultimo Campionato (valore 30%); numero medio degli spettatori allo stadio dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2016/2017 (valore 30%). Chi vuole iscrivere la seconda squadra deve versare anche un contributo da 1,2 milioni di euro.