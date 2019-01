Rivaldo, la carriera da dirigente inizia nella Terza Serie marocchina – FOTO

Rivaldo, appesi gli scarpini al chiodo, inizia la carriera da dirigente in Terza Serie marocchina: ha firmato con il Chabab Mohammedia.

Inizia dal basso la carriera come dirigente di Rivaldo. Il brasiliano, Pallone d’Oro del 1999 e vincitore col Brasile dei Mondiali 2002 in Giappone e Corea, ha infatti firmato con Chabab Mohammedia, club marocchino di Terza Serie. A dare la notizia, attraverso un post Facebook, è stata proprio la società rossonera.

Il presidente del Chabab, Hicham Aït Mena, dalle pagine del quotidiano svizzero “Le Matin” ha spiegato che le trattative con Rivaldo sono partite già a novembre, e che il brasiliano, se in questa stagione svolgerà il ruolo di consulente tecnico, nella prossima stagione potrebbe diventare il primo allenatore della squadra, a condizione che ottenga la licenza per stare in panchina e che ci sia una promozione in Seconda Divisione.

Una scelta senza dubbio originale, quella fatta da Rivaldo, che avrà sicuramente sorpreso molti suoi fans, ma che fondalmentalmente è in linea con il recente passato da giramondo: prima di ritirarsi nel 2015, infatti, il brasiliano ha fatto esperienze calcistiche in Grecia, in Uzbekistan e persino in Angola.

