Rivaldo: «Ecco perché Ronaldo e Messi spesso non piacciono ai tecnici»

Rivaldo, ex giocatore di vari top club, ha parlato di Messi, Ronaldo e Neymar, spiegando perché a volte risultino “antipatici”

«Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo sono giocatori differenti e sia la squadra che l’allenatore non sanno come fanno a fare cose dell’altro mondo, perciò a molti allenatori non piacciono, perché tolgono meriti a chi siede in panchina. Per questo preferiscono dire che questi giocatori sanno far bene solo da un punto di vista individuale. Avere certi campioni rende le cose più facili ma non è detto che si vinca poi. Personalmente preferisco avere giocatori così, perché il calcio è allegria e a tutti piace qualcosa di diverso in campo. La squadra è sempre importante però si ha bisogno di calciatori che sappiano fare la differenza» ha dichiarato il brasiliano.