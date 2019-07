Rizzoli: «Var? Percentuale di errori ancora troppo alta»

Rizzoli, designatore della CAN A, parla dell’utilizzo del Var nella scorsa stagione: ecco le sue parole in vista della prossima annata

Nicola Rizzoli, designatore della CAN A, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del Var: «Ci sono stati troppi errori: 22, su 111 correzioni della Var. È una percentuale ancora troppo alta».

«Ma sulla difformità smentisco, basta, vi prego. Non è andata così. Quelle che voi chiamate “interpretazioni diverse di episodi molto simili, se non identici” per me sono banalmente una decisione giusta e una sbagliata».