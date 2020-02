Rocco Commisso: “La mia storia, l’America e Firenze” – VIDEO

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN per uno speciale sulla sua vita. Ecco le parole del numero uno viola: «Guarda che bella, dopo anni in America sono tornato in vacanza. Ho viaggiato per otto giorni da Napoli a New York, mi volevano tutti bene perché cantavo le migliori canzoni. Sono venuto qui per vedere gli altri che vincono e io che perdo? Non credo».