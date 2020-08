Rodriguez Torino, terminato l’incontro con il Milan: aumenta la fiducia per la chiusura

Terminato l’incontro a Casa Milan tra il Toro e il club rossonero per Ricardo Rodriguez: aumenta la fiducia per la chiusura dell’affare

È terminato da pochi minuti l’incontro a Casa Milan tra il Torino e il club rossonero per Ricardo Rodriguez.

Come riporta Sky Sport le parti sono ancora distanti (il Milan non vuole fare minusvalenze e vuole vendere il terzino per non meno di 3.5 milioni mentre il Toro ne offre 2). Tuttavia bisogna sottolineare la grande fiducia per la chiusura dell’affare visto che entrambe le parti continueranno a trattare a oltranza per trovare la quadratura del cerchio.