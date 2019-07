Rog al Cagliari, affare in chiusura: domani le visite mediche

Il Cagliari ha concluso l’affare per Marko Rog, che arriverà in Sardegna dal Napoli. Domani il giocatore svolgerà le visite mediche

Dopo una lunga trattativa, il Cagliari ha trovato l’accordo definitivo con il Napoli per il trasferimento di Marko Rog. Il giocatore arriverà in Sardegna in prestito fissato a due milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 13.

Come spiega Sky Sport, il giocatore sarà a Milano domani, dove sosterrà le visite mediche con il club rossoblù per poi firmare il contratto.