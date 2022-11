Roma, Abraham: «Mancata convocazione? Mi ha fatto tornare coi piedi per terra»

Le parole di Tammy Abraham sulla mancata convocazione: «mi sono detto di avere ancora tanto da fare, spero di andare al prossimo»

Tammy Abraham ha parlato in conferenza stampa alla vigila della prima sfida della tournée in Giappone della Roma, che scenderà in campo domani contro il Nagoya Grampus, alle 11.30.

«Non essere stata convocato per il mondiale mi ha fatto tornare con i piedi per terra e mi sono detto di avere ancora tanto da fare. Sono giovane e spero di andare al prossimo».