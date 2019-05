Roma, l’ex vice storico di Conte, Alessio, conferma l’interesse dell’allenatore ex Juve per la panchina giallorossa

Antonio Conte non lascia trapelare niente sul suo futuro, ma se c’è qualcuno che lo conosce bene e può fornire qualche indiscrezione, è Angelo Alessio. Lo storico allenatore in seconda, ha passato otto anni al fianco di Conte, per poi intraprendere una carriera da allenatore in prima linea.

Alessio è sicuro: «Antonio ha sempre detto “Vado dove c’è un progetto valido, a lungo termine e con garanzie”. Lui vuole un progetto che poi lo porti a vincere, non a rimanere a galla. La Roma ha in cantiere lo stadio, ha tanti progetti che vuole portare avanti e una squadra giovane: perché no? Antonio è intrigato da un progetto Roma, anche in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Non c’è preclusione».

Alessio parla poi del suo passato, ovvero la Juve, e della delusione Champions: «La Champions rappresenta il primo trofeo, il più importante da vincere. Questo fatto di aver giocato due finali senza vincere è anche un po’ ossessivo, non solo per la Juventus. È un pallino di tutte le squadre più importanti, come ad esempio il Manchester City. C’è stata grande delusione per non essere riusciti ad andare avanti in Champions. Il risultato stagionale resta comunque positivo. Centrare l’ottavo scudetto consecutivo non è da poco».