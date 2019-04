Roma, altra occasione per Schick: è lui il favorito per sostituire Zaniolo

Squalificato Zaniolo, sulla trequarti dovrebbe toccare a Schick, che avrà un’altra occasione per cercare di riscattarsi

Roma di scena alle 18 all’Olimpico contro il Cagliari, i giallorossi dovranno cercare di vincere per restare agganciati al treno Champions. Ranieri dovrà fare a meno di Cristante in mediana e Zaniolo sulla trequarti, entrambi squalificati. Per sostituire l’ex Inter il tecnico giallorosso starebbe pensando a Patrik Schick. Il ceco ha bisogno di riscattarsi e questa potrebbe essere l’occasione giusta. Sono pochi infatti i soli 5 gol in stagione (3 in campionato) per un giocatore che avrebbe dovuto fare la differenza. Ranieri dunque punta ancora su di lui con Schick che dovrà dare delle risposte sul campo per raddrizzare un’altra stagione storta.