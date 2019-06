Roma, ancora da definire l’organigramma. Poi via al mercato

Prima del mercato la Roma deve definire l’organigramma. Dal direttore tecnico all’allenatore: ancora diverse situazioni da chiarire

Ancora tutto fermo in casa Roma. Il mercato, che darà vita a una sorta di mini rivoluzione in rosa, non può ancora partire. Questo perché le scale gerarchiche societarie sono ancora tutte da definire. Il Presidente Pallotta è ovviamente ben saldo al suo posto, si deve pensare ai gradini subito al di sotto di lui. Il futuro del vice presidente Mauro Baldissoni appare incerto, bisognerà aspettare qualche giorno per capirne di più. Sarà poi il turno di Francesco Totti, che riceverà un non indifferente aumento di potere andando a ricoprire il ruolo di direttore tecnico.

C’è da chiarire, successivamente, la situazione del direttore sportivo. Ricky Massara ricoprirà il ruolo ancora per poco: si attende soltanto l’ufficializzazione di Gianluca Petrachi. Il ritardo è dovuto a delle piccole grane che il dirigente ha ancora da risolvere con Urbano Cairo. Infine, forse il punto saliente. L’allenatore. Colui che dovrà comunicare al meglio proprio con Petrachi per decidere determinate strategie. Una volta insidiatosi entrambi, si potrà dare il via al suo mercato giallorosso. Tanti i ruoli in cui operare, dalla porta (non si riesce a dimenticare Alisson, ormai campione d’Europa), fino all’attacco senza dimenticare di puntellare la difesa.